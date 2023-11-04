وظائف شاغرة بشركة مياه بني سويف.. الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن حاجتها لوظائف شاغرة بنظام التعاقد المؤقت، على أن يتم تقديم الطلبات التقدم لتلك الوظائف من الأربعاء، 1 نوفمبر 2023 وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، وفق عدد من الشروط والتخصصات اللازمة.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة المياه في بني سويف

وحددت شركة المياه في بني سويف عددا من التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف بنظام التعاقد المؤقت وهي:

1 ــ مهندس صيانة ميكانيكة.

2ــ مهندس صيانة كهرباء قوى.

3 ــ مهندس تكنولوجيا معلومات "اتصالات وحاسبات".

موعد ورابط التقديم للوظائف الشاغرة بشركة مياه بني سويف

بدأ التقديم في 1 نوفمبر 2023 وحتى الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على الموقع الإليكتروني للشركة شاملة الأوراق والمستندات المطلوبة اضغط هنا، مع الالتزام بإرسال صور من الأوراق والمستندات المطلوبة واضحة من خلال ملف مضغوط لا تزيد الحجم عن 10 ميجا وذلك للاطلاع فقط، مع عدم الاعتماد عليها كمصوغ تعيين، على أن يتم مطابقة كافة المستندات عند التعيين.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بشركة المياه في بني سويف

وحددت شركة مياه الشرب والصرفي الصحي في محافظة بني سويف الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة وهي كالتالي:

1- بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية .

2- المؤهل الدراسي المطلوب حسب اشتراطات الوظيفة المتقدم لها.

3- كارنيه عضوية نقابة المهندسين (وجهين) حديث .

4- شهادات الخبرة والمستندات المؤيدة لها حسب اشتراطات الإعلان .

5- شهادة ميلاد حديثه .

6- الموقف من التجنيد او ما يعادله بالنسبة للإناث حسب اشتراطات الإعلان.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لا تتجاوز مدة شهر في تاريخ صدور الإعلان.

8- إيصال إيداع بمبلع 100جنيه فقط رسوم اداريه للتقديم على الحسابات المخصصة في بنوك مصر والقاهرة والبنك الأهلي.