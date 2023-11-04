3 ظواهر في طقس السبت.. أجواء حارة وأمطار وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن عدة ظواهر في الطقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد أجواء حارة مع وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المحافظات، وتكوّن شبورة مائية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص لسقوط أمطار في المحافظات

وتشهد بعض المحافظات فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة اليوم في المدن والمحافظات فجاءت كالتالي وفق بيانات هيئة الأرصاد:

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 31 21

أكتوبر 31 21

بنهـا 32 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 21

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 34 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبو سمبل 35 24