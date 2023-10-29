منخفض بحري يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بأواخر أكتوبر.. هل تستمر طويلا؟

ساعات قليلة وينقضي شهر أكتوبر المعروف بانخفاض معدلات درجات الحرارة فيه، إلا ن الأجواء ما زالت حارة، وتمضي بعض الأيام تكون الحرارة فيها شديدة خاصةً في ساعات النهار، وهو ما دفع الكثيرين للتسأول عن سبب ارتفاع درجات الحرارة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وبدورها ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تشهد أجواءً حارة على معظم البلاد، خاصةً في النهار، موضحة سبب ارتفاع درجات الحرارة بتأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب كتلة هوائية حارة ورطبة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة، مشيرة إلى أنها تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر بعض المناطق، لذا طالبت قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا

وتابعت أنه حاليا تتساقط أمطار على بعض المناطق وخاصة سلاسل جبال البحر الأحمر، وما زالت الفرصة مهيئة والفرصة قائمة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء غدا، تمتد خفيفة إلى متوسطة علي جنوب الصعيد وخليج السويس.

درجات الحرارة الأحد 29-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 30-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 22 درجة مئوية.