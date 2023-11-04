عاجل.. أحمد فتوح يقترب من الانتقال لهذا النادي

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، أتم اتفاقه مع نادي زد، بشأن الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال مهيب عبد الهادي خلال برنامجه التليفزيوني: «أحمد فتوح، أنهى اتفاقه مع نادي زد، بشأن الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل».

مهيب عبد الهادي: فتوح أنهى اتفاقه مع نادي زد

وأضاف: «جلس مع مسؤولي نادي زد، واتفق معهم على كافة تفاصيل التعاقد، وأكد لهم أنه في حال عدم التجديد لنادي الزمالك، سينضم للفريق».

وشدد عبد الهادي خلال تصريحاته: «قلت من قبل إن نادي الزمالك، سوف يجمد أحمد فتوح في حال عدم تجديد عقده مع النادي، وهذا سيحدث بالفعل».

وأتم: «هناك مفاوضات لـ فتوح مع النادي الأهلي أيضًا، لكن الاتفاق مع نادي زد، وهو الأقرب لضمه بداية من الموسم المقبل».

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أزمة لـ أحمد فتوح مع الزمالك

وكان أحمد فتوح، قد غادر معسكر نادي الزمالك، قبل مباراة زد في دوري Nile، دون إذن الجهاز الفني، ليتم استبعاده من المباراة.