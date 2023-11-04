وزير الأوقاف يعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز الوظيفي في القليوبية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف القليوبية، مؤكدا أن ذلك يأتي عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة.

وجرى إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حده، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

أسماء الفائزين في مسابقة التميز الوظيفي في القليوبية

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الفائزين في القليوبية، وهم كالتالي:

1- الشيخ/ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد رزق - مفتش دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني دغيدي - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3- الشيخ/ محمد مجدي غنيم عوض - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

4- الشيخ/ سعيد إبراهيم محمد محروس - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم اختيار تلك الأسماء بناءً على تقرير مديرية أوقاف القليوبية، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.