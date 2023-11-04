‎سعر الذهب اليوم عيار 21.. «اعرف وصل لكام»

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر، استقرارً كبيرًا في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد فترة من الانخفاضات الهائلة في السعر، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2550 جنيهًا، في الوقت الذي سجل فيه سعر سعر الأوقية عالميا 1986 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2914 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفًا و400 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد سجلت في الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي نحو 1986 دولارًا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

فيما جاء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الثبات السعري مقرونا بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند مستوياتها 5.25 و 5.50%، حتى جاء قرار الفيدرالي وفق التوقعات، بينما يقوم تثبيت الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، حيث سجلت أونصة الذهب في التعاملات الفورية مستويات 1979 دولارًا.