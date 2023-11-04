رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

‎سعر الذهب اليوم عيار 21.. «اعرف وصل لكام»

كتب:

محمد متولي
09:38 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر، استقرارً كبيرًا في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد فترة من الانخفاضات الهائلة في السعر، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21  نحو 2550 جنيهًا، في الوقت الذي سجل فيه سعر سعر الأوقية عالميا 1986 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2914 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفًا و400 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد سجلت في الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي نحو 1986 دولارًا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

فيما جاء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الثبات السعري مقرونا بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند مستوياتها 5.25 و 5.50%، حتى جاء قرار الفيدرالي وفق التوقعات، بينما يقوم تثبيت الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، حيث سجلت أونصة الذهب في التعاملات الفورية مستويات 1979 دولارًا.

 

اقرأ المزيد:

«متلمعش بالماكينة».. 4 أخطاء احذر الوقوع فيها عند شراء الذهب لتجنب الخسارة

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تراجع عيار 21

أسعار الذهب اليوم السبت 4-11- 2023 في مصر

هل يُنصح بشراء الذهب الآن؟.. خبراء الصاغة يوضحون
بقلم محمد متولي