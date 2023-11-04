أسعار الذهب اليوم السبت 4-11- 2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 4- 11- 2023، في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2550 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 4- 11- 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2914 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2671 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2550 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2186 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه إذ سجل نحو 1700 جنيه وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 - 11- 2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 20400 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1992 دولار.