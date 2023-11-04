«الزراعة» تقدم نصائح للفلاحين في آخر أسبوع من شهر بابه: احذروا الآفات والحشرات

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، عن حالة الطقس وتأثيرها على الزراعة خلال المرحلة الحالية.

الأجواء مائلة للحرارة علة كافة الأنحاء نهاراً مائلة للبرودة في آخر الليل

أوضح أن طقس الأسبوع الأخير من شهر «بابه» من السنة القبطية وما تبقى من الأسبوع الأول من نوفمبر، يشير إلى أن الأجواء مائلة للحرارة على كافة الأنحاء نهاراً مائلة للبرودة في آخر الليل حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وانخفاض فرص تساقط الأمطار مع فرص قائمة للأمطار على مدن القناة والسواحل الشرقية لسيناء، كما تتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات

من جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إن هناك العديد من التأثيرات السلبية للطقس الحالي على الزراعة، حيث يؤدي زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الأيام لارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، كما يؤدي لزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة، والندى صباحًا وبكثافة لتوفير بيئة مناسبة تمامًا للأمراض والحشرات، وزيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة إلى زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الاوراق والانسجة النباتية.

ولفت إلى أنه يمكن البدء في زراعة القمح خاصة في الوجه البحري في خلال أيام مع الالتزام بالخريطة الصنفية أما المحاصيل الدرنية للبطاطس عمر أقل من 40 يوم، والبنجر حديث الزراعة فيتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية، مع التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

فهيم يحذر من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم

حذر من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها، وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة، والرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة والرمان والبرتقال بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.

كما توقع ظهور بعض الآفات والحشرات، وأهمها تربس البصل والثوم في الصعيد وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على البطاطس وفراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون.