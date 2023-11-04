حالة الطقس الآن في مصر.. أمطار رعدية رغم الأجواء الحارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة، إذ يسود حاليًا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومن المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.