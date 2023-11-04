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«الإسكان» تعلن بدء تسليم وحدات «مشروع جنة» في دمياط الجديدة 19 نوفمبر

كتب:

أيمن حمزة
09:47 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

 

تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة المرحلة الثامنة حتي يناير المقبل 

 

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

وأضاف " خلف الله "، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و 52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و 54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و 56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و 58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و 60، يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و 62، يوم الإثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و 64، يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و 66، يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و 68، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69 : 71، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72 : 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات بالعمارات من 78 : 82، يوم الأربعاء 20/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/ 12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و 84، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارتين 85 و 86 يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات بالعمارتين 87 و 88، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات بالعمارتين 89 و 90، يوم الأربعاء 27/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

خلف الله: تخصيص يوم الأربعاء 3 يناير المقبل لمن تخلف عن الإستلام في المواعيد السابقة

 

ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و 92، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات بالعمارات من 93 : 96، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات بالعمارات من 99 : 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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