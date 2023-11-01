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وزير الإسكان يتابع تسليم وحدات متضرري السيول في 15 مايو

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الإسكان تسلم وحدات متضرري السيول في 15 مايو

الإسكان تسلم وحدات متضرري السيول في 15 مايو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم وحدات «زهور 15 مايو»، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، الذين كانوا يقطنون بمنطقة «زرايب مايو» سابقا، وذلك وسط فرحة كبيرة وزغاريد المستفيدين.

وسَلَّم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، محاضر استلام الوحدات السكنية بمشروع «زهور 15 مايو»، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول - وقعت عام 2020 - بمنطقة الزرايب سابقا في مدينة 15 مايو، وذلك خلال احتفال كبير أقامه القس أثناسيوس، راعى كنيسة الزرايب، وبحضور المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وأعضاء مجلس النواب، ونواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية بتسليم الوحدات للمستحقين، ولفيف من القيادات التنفيذية والخدمية بالمدينة.

 منطقة زهور مايو تقع على مساحة 67.5 فدان شرق الطريق الدائري

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو، نفذت مشروع «زهور 15 مايو»، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحاً أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.

القس أثناسيوس يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي

وفي بداية الاحتفال، قدم القس أثناسيوس، راعى كنيسة الزرايب، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوجيهاته بتنفيذ وحدات زهور مايو، كما تقدم بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 15 مايو، على جهودهم وتعاونهم لإنجاز هذا المشروع.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن هذا اليوم الذى ننتهى فيه من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع «زهور مايو»، بمثابة عيد لجميع المستحقين للوحدات، والجهات التنفيذية والخدمية بالمدينة، وجميع العاملين بجهاز المدينة، الذين تكلل جهدهم بالنجاح، وهاهم يرون ثمرة عملهم وجهدهم في توفير وحدات سكنية عصرية وحضارية في مجتمع عمراني مكتمل الخدمات، لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب سابقا.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.