«الخارجية»: الوزراء العرب أكدوا لـ«بلينكن» معارضتنا للتهجير وضرورة إنهاء الاحتلال
كتب:
نرمين عفيفي
10:52 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
صرحت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزراء العرب سيؤكدون خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية في غزة.
مباحثات وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي في عمان
أضافت «الخارجية المصرية» أن الوزراء العرب مجمعون على توصيل رسالة حاسمة وقوية لوزير الخارجية الأمريكي، بشأن أولوية دخول المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومعارضتهم للتهجير، مطالبين بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وكانت مصر قد جهزت قافلتي مساعدات جديدتين نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة؛ تمهيدا لإرسالهما إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.