«الخارجية»: الوزراء العرب أكدوا لـ«بلينكن» معارضتنا للتهجير وضرورة إنهاء الاحتلال

صرحت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزراء العرب سيؤكدون خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

مباحثات وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي في عمان

أضافت «الخارجية المصرية» أن الوزراء العرب مجمعون على توصيل رسالة حاسمة وقوية لوزير الخارجية الأمريكي، بشأن أولوية دخول المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومعارضتهم للتهجير، مطالبين بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكانت مصر قد جهزت قافلتي مساعدات جديدتين نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة؛ تمهيدا لإرسالهما إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.