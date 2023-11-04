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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية

كتب:

نرمين عفيفي
10:37 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
عناصر حزب الله

عناصر حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير نقطة مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية ومقتل أشخاص حاولوا إطلاق النار من لبنان على إسرائيل، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة، موجها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: «تذكروا هزائمكم في لبنان والعراق وأفغانستان».

وأضاف نصر الله، أنه يجب وقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء 43 مستعمرة إسرائيلية شمالا و58 أخرى جنوبا.

 

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بقلم نرمين عفيفي