أحمد نبيل وحفيده في برنامج «واحد من الناس».. بانتومايم وبكاء بالدموع

يستضيف الدكتور عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، يوم الاثنين المقبل، الفنان أحمد نبيل وحفيده في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد.

حركات البانتومايم في واحد من الناس

خلال الحلقة الجديدة من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، يقدم أحمد نبيل بعض حركات فن البانتومايم، ويعلم عمرو الليثي أسرار بعض هذه الحركات، كما يكشف في الحوار أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد.

أصعب لحظات الفنان أحمد نبيل في حياته

يدخل الفنان أحمد نبيل في نوبة بكاء عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.