السيدة الأولى لصربيا: سعيدة لوجودي بمدينة شرم الشيخ

أكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أهمية تمكين الشابات والشباب، ومساعدتهم وتشجيعهم وتحفيزهم، من خلال طرق مختلفة، معربة عن سعادتها البالغة بزيارة مصر، ومشاركتها في مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ، موضحة «سعيدة لوجودي بمدينة شرم الشيخ، حيث أمضيت بعض الوقت لمشاهدة المعالم السياحية، وحضور مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب».

وقالت السيدة الأولى لجمهورية صربيا، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر: «هذا أمر ليس سهل، خاصة عند الحديث عد مرحلة معينة في فترة المراهقة، فهي الفترة الأكثر تحديًا في حياة أي شخص لذا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد الإضافى لمساعدتهم، وتجاوز تلك الفترة».

الشباب لديهم العديد من التجارب السلبية

وأوضحت السيدة الأولى لجمهورية صربيا، ضرورة استخدام شبكات التواصل على سبيل المثال بطريقة أفضل، لأن الشباب لديهم العديد من التجارب السلبية، من خلال هذه الشبكات، ومن المهم حقًا تشجيعهم للأفضل، ومحاولة تغييرهم، وتعزيز بعض القيم الحقيقية وبعض الفضائل في شبكات التواصل الاجتماعي، وليس الأشياء السلبية.

وأضافت أن زيارتها الحالية ليست الأولى لمصر، سبقتها زيارة أخرى كانت العام الماضي، حيث زارت محافظة الأقصر، متابعة: «هذه المرة أنا في شرم الشيخ أرض السلام، وهذا هو سبب مجيئي، إلى هنا، لإرساء رسالة السلام، ورسالة حول أهمية التعاون والتواصل ورسالة التفاهم والدعم المتبادل، وهذه هي أساس علاقاتنا الدبلوماسية».

مشددة على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، معقبةً: «حن نحتفل هذا العام بالذكر الـ115 منذ إنشاء علاقتنا الدبلوماسية، وتطورت الشراكة الاستراتيجية وهو أمر مهم للغاية».