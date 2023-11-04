قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا من الضفة الغربية.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، وفي الخليل جرى اعتقال 26 مواطنا، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، كلاهما يبلغان من العمر 33 عاما، من منطقة واد شاهين في المدينة، ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، ومن رام الله، اعتقلت قوات مواطن ونجليه من قرية دير جرير، شرقا، ومواطن من بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة مثل حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

غارات على مدينة خان يونس

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة وقصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج، وشن عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها، وأوقع القصف عدة شهداء بينهم نساء وأطفال، وعدد كبير من الجرحى.