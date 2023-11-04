جمعية القانون الدولي: الاحتلال الإسرائيلي نسي أن الفلسطينيين أصحاب الأرض

قال أحمد رفعت رئيس جمعية القانون الدولي، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد صرح، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما اعتبر المحللون الإسرائيليون أن الفصائل الفلسطينية منظمة إرهابية، وهذا خطأ كبير، لأنهم نسوا أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض.

رفعت: ورد حق تقرير المصير مرتين في الميثاق الدولي

وأضاف «رفعت» خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، مع الإعلامية داليا أشرف، أنه قد ورد حق تقرير المصير مرتين في الميثاق الدولي، ويقتضي بالاستقرار والرفاهية لقيام علاقات سلمية ودولية، ولكل الشعوب الحق تقرير مصيرها.

رفعت: الشعوب من حقها أن تختار نظم الحكم المناسبة لها

وتابع «رفعت» بأن الشعوب من حقها أن تختار، دون تدخل أجنبي، في اختيار نظم الحكم المناسبة لها، وهو مبدأ معترف به دوليًا، وشرط أساسي لكل الحقوق الأخرى.