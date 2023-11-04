جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 5 مدارس فلسطينية في 24 ساعة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5 مدارس فلسطينية خلال 24 ساعة.

قصف المدارس في غزة

فيما صرح مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية.

وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»، وارتكبت مجزرة جديدة بقصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر.

قصف المباني ودور العبادة

وأضاف «جبريل»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».