101 عاما على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون «الفرعون الذهبي»

يحتفل المتحف المصري اليوم، بالذكرى الـ101 على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، الذي اكتشف مقبرته الباحث الإنجليزي في علم المصريات هيوارد كارتر، فى الرابع من نوفمبر عام 1922، وأحدث هذا الاكتشاف ضجة واسعة النطاق حينها في العالم كله، لما كانت تحويه من آثار وكنوز لم يعثر على مثلها من قبل، جعلته من أشهر الملوك بمقتنياته الجنائزية.

ما سبب شهرة توت عنخ آمون؟

وحسب الصفحة الرسمية للمتحف المصري: يعد توت عنخ آمون أحد أهم وأشهر الملوك الذين حكموا مصر، ونالوا شهرة عالمية كبيرة، ليس لأجل إنجازاته الحربية فقط كما هو الحال مع الكثير من الملوك، وإنما للعديد من الأسباب الأخرى التي من أهمها اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل، دون أي تتلف أو يتم سرقتها، مثلما حدث مع الكثير من مقابر الملوك المصريين.

واعتلى توت عنخ آمون عرش مصر بين عامي 1334 ق. م وحتى 1325 ق.م، وكان حينها بعمر التاسعة، وحكم حتى وفاته بين الـ18 أو 19 عاما، وحكم مصر في فترة انتقالية في تاريخها، حيث جاء بعد اخناتون الذي حاول توحيد آلهة مصر القديمة، لكن فى عهده تم العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة.

والجدير بالذكر، أنه لم يطلق عليه اسم «توت عنخ آمون» عند الولادة لكنه سُمي بهذا الاسم من قبل كهنة آمون، بعد أن أعادهم للواجهة وأعاد عبادة الإله القديم «آمون»، واسمه باللغة المصرية القديمة يعني «الصورة الحية للإله آمون» .

وتميزت مقبرة توت عنخ آمون بالعديد من المقتنيات والاثاث الجنائزي الذهبي مما جعل علماء الاثار يطلقون عليه اسم «الملك الذهبي».