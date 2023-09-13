لمن تعود مومياء «السيدة الشابة»؟.. خبير أثري يوضح علاقتها بالملك توت عنخ آمون

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن مومياء السيدة الشابة جرى العثور عليها في المقبرة رقم 35 بوادي الملوك، وكانت في حالة سيئة وذراعها اليمين ممزق بالكامل، وتوفيت صاحبة المومياء في عمر ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين عامًا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من خلال اختبارات الحمض النووي الأخير جرى تحديد هوية هذه المومياء بأنها والدة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وابنة الملك أمنحتب الثالث والملكة تي، لكن هذه المومياء ليست هي كيا أو نفرتيتي لذلك أطلق عليها السيدة الشابة أو الصغيرة.

مكان مومياء السيدة الشابة

وأوضح «عامر» أن هذه المومياء موجودة حاليا في المتحف المصري بالتحرير، ولكنها ليست معروضة للزوار، لأنها تحت دراسة، من أجل معرفة المزيد من العلومات وتحديد هويتها، مشيرا إلى أن الحمض النووي للمومياء يستطيع تحديد البصمة الوراثية وهوية المومياء ومن أي أسرة، وهل يوجد تطابق أو تشابهه بين هذه المومياء مع أحد سواء الأخ أو الابن أو الأم.