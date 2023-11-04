«وفا»: مدرسة «الفاخورة» كانت تأوي آلاف النازحين وقت القصف الإسرائيلي

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، أن مدرسة «الفاخورة» التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، كانت تضم آلاف النازحين عندما استهدفتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر فلسطينية أن الغارة الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة «الفاخورة»، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من بين آلاف النازحين الفلسطينيين، الذين لجأوا للحماية في المدرسة الأممية، على اعتبار أنها تحظى بحصانة دولية أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تعترف بالأعراف والقوانين الدولية.

وأضافت الوكالة الفلسطينية إن العشرات استشهدوا وأصيبوا جراء قصف الطائرات الحربية بالصواريخ مدرسة الفاخورة في جباليا شمال قطاع غزة، حيث يقيم النازحون الفلسطينيون هاربين من القصف الإسرائيلي على منازلهم.

وارتكبت إسرائيل مئات الجرائم في مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ بدء عدوانها على القطاع الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث استهدفت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمباني، مما أدى إلى مقتل أكثر من 9000 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 23 ألف آخرين.