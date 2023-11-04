«الكهرباء» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تخفيف الأحمال عاد لمدة ساعة واحدة في اليوم كما كان قبلا، بدلا من ساعتين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ أمس الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، جرى البدء في تخفيف الأحمال إلى 1600 ميجا وات بدلا من 3200 ميجا وات، وهذا بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه جرى إرسال خطابات لمراكز التحكم لفصل التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة، بدلا من ساعتين كما كان يحدث خلال الأيام الماضية.

أرقام شكاوى الكهرباء

يذكر أن الوزارة حددت رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات، وهو 121 يمكن الاتصال به عن طريق أي هاتف أرضي أو محمول والخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما أن لكل محافظة عدة أرقام يمكن الاتصال بها أيضا في حالة الأعطال وجاءت كالتالي:

- رقم الشكاوى العام هو: 527935.

- رقم أعطال الكهرباء هو: 2835989.

- رقم الخط الساخن لوزارة الكهرباء هو: 121.

- رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682.

- رقم شركة شمال القاهرة: 01283388888.

- رقم أعطال الكهرباء فى البحيرة: 0100054902.

- رقم طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: 01002822513.

- رقم شكاوى الكهرباء شركة جنوب القاهرة: 01278117626.