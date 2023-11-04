جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

على مدار الأيام القليلة الماضية، وجه الكثير من المواطنين اهتمامهم لجدول تخفيف أحمال الكهرباء، رغبة منهم في معرفة موعد انقطاع المنطقة المتواجدين بها، حتى يتمكنوا من اتخاذ حذرهم حيال ذلك، الأمر الذي جعل كل محافظة على حدى توضح خطة تخفيف الأحمال بها، لحين انتهاء ذلك، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض درجات الحرارة.

ونوهت بعض المحافظات عن مواعيد تخفيف الأحمال بها للتسهيل على المواطنين إتمام المهام المسندة إليهم قبل انقطاعها، ونوضح من خلال هذا التقري جدول تخفيف الأحمال في القاهرة الكبرى والمحافظات، والتي جاءت كالتالي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء

- القاهرة الكبرى: حرصت محافظات القاهرة الكبرى والتي تتمثل في القاهرة والإسكندرية على أن يكون تخفيف الأحمال وفق خطة واحدة، قائمة على قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق المختلفة، إذ يبدأ ذلك في تمام الساعة 11 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

- محافظة الإسكندرية: كما تبعت محافظة الإسكندرية الخطة ذاتها المطبقة في القاهرة الكبرى، واتي تعتمد على قطع المياه لمدة ساعتين بالتبادل بين مناطق المحافظة المختلفة، ليبدأ ذلك في تمام الساعة 11 صباح وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

- محافظة القليوبية: تختلف محافظة القليوبية في خطة تخفيف الأحمال عن القاهرة والجيزة، إذ يتم تنفيذ الخطة بانقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق وبعدها على مدار 24 ساعة.

جدول تخفيف الأحمال في المحافظات الأخرى

- هناك عدد 8 محافظات تتبع خطة واحدة في تخفيف الأحمال، والتي تكون على مدار 12 ساعة متواصلة، تبدأ في تمام الساعة 12 ظهر وحتى 12 منتصف الليل، وتتمثل تلك المحافظات في الآتي «أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية وسوهاج».

- محافظة كفر الشيخ: يبدأ جدول تخفيف الأحمال في كفر الشيخ من الساعة 1 ظهرا، وحتى الساعة 9 مساء، ما يعني أن عدد ساعات تخفيف الأحمال بها يصل إلى 8 ساعات فقط.

- محافظة مطروح: وتعد محافظة مطروح من أقل المحافظات في عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، إذ تصل إلى 4 ساعات فقط، فتنقطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتبادل بدء من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.