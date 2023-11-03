أسعار مكن الكهرباء 2023 في عروض «الجمعة البيضاء».. تبدأ من 3000 جنيه

تستحوذ الأجهزة الكهربائية على جزء كبير من حياة المواطنين المعيشية، إذ يعتمدون عليها بشكل أساسي، لذا يهتمون دوما بمعرفة الجديد منها، ومتابعة أسعارها، لشراء ما يلزهم، وفي ظل فترات تخفيف أحمال الكهرباء، يهتم كثيرون بمعرفة أسعار مكن الكهرباء 2023 في الأسواق، لاسيما مع عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2023.

فائدة مكن الكهرباء في ظل تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء

ويعمل مكن الكهرباء على تشغيل الأجهزة الكهربائية بالكامل في المنازل، أو المؤسسات حال عدم وجود تيار كهربائي أو انقطاعه في أي لحظة ما، في ظل خطة تخفيف الأحمال.

أسعار مكن الكهرباء 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار مكن الكهرباء 2023، كما هي معلنة من قبل أسواق ومحلات الأجهزة الكهربائية، التي جاءت على النحو التالي:

مولد كهرباء 1 كيلو وات من ليون يعمل بالبنزين بسعر‎ 4,140 ‎‏جنيه.

مولد 3 كيلو بنزين من WOKIN بسعر ‎14,218‏ جنيه.

إنفرتر مولد طاقه 500 وات من 12 فولت إلى 220 فولت بسعر ‎1,500‏ جنيه.

مصدر طاقة شمسي متعدد الأغراض من صن باور مع منافذ متعددة، بسعر ‎3,000 جنيه.‏

وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة UPS بخط تفاعلي 600 فولت أمبير بسعر ‎3,200 جنيه.

‏محطة طاقة محمولة من انكر، ومولد كهربائي بالطاقة شمسية 1000 وات بسعر ‏55,000 جنيه.

مولد لحام ديزل 2000 وات PT من كراون‏ بسعر 49,950 جنيه.

هوندا مولد كهرباء يعمل بالبنزين GX390 VXE بسعر ‏56,000 جنيه.

هوندا مولد كهرباء يعمل على بنزين EP6000E-25 ‏بسعر 70,000 جنيه.

أسعار مكن الكهرباء وتخفيضات الجمعة البيضاء 2023

ومن المنتظر أن تشمل عروض الجمعة البيضاء تخفيضات على أسعار مكن الكهرباء في ظل الإقبال عليها من الجمهور لمواجهة تخفيف الأحمال وفترات قطع الكهرباء، وذلك مع موعد بدء الجمعة البيضاء رسميا في أخر أسبوع من شهر نوفمبر.

توليد الكهرباء من الرياح

وذكر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن طاقة الرياح أحد أنواع الطاقات المتجددة، التي تعتبر بديلا عن الوقود الأحفوري، كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والكهرباء، مشيرة إلى أنه يتم توليدها عبر استخدام توربينات هوائية عملاقة توضع في مناطق مفتوحة واسعة تسمى بمزارع الرياح، لافتة إلى أن طاقة الرياح تتميز بأنها مصدر ذو تكلفة صيانة قليلة وصديقة للبيئة ونظيفة لا تتسبب في تلوث الهواء.