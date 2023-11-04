برلماني: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بنقل الجرحى إلى مستشفياتها

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بإشادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح.

واعتبر عكاشة، شهادة السفير الأوروبي، تأكيدًا على دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد عكاشة، أن مصر تبرهن في كل موقف مصيري يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتذليل كافة العقبات لمساندة ودعم أهالي غزة.

وأشار النائب إلى أن مصر والقيادة السياسية منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، سواء بالاتصالات المباشرة مع رؤساء دول العالم، أو عقد قمة القاهرة للسلام، أو تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

ولفت عكاشة إلى أن معبر رفح شاهد على الدعم المصري بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر، عن شكره للرئيس السيسي على تسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح.

وأكد السفير احترام موقف مصر بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، مشيرا إلى إجراء مناقشات مستمرة بين مصر واسرائيل يدعمها الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.