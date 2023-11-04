تفاصيل حركة الصادرات والواردات بمنياء دمياط البحري

شهد ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية حركة تجارية نشطة، حيث استقبل 16 سفينة غادر منها 13، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39416 طنا، منها 7917 طن يوريا، و3182 طن جبس معبأ، و13292 طن كلينكر، و3379 طن اسمنت، و2720 طن رمل، و1500 طن ملح، و1100 طن زيت صويا، و6326 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23739 طن، منها 3500 طن خردة، و823 طن خشب زان، و3900 طن ذرة، و5853 طن حديد، و2535 طن ابلاكاش، و7128 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1169 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 129 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 66250 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418518 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2399 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة، وارتفعت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا إلى 2869 شاحنة.