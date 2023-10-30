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ميناء دمياط يستقبل 63570 طن بضائع عامة.. أبرزها ذرة وقمح وفول

كتب:

كريم روماني
12:44 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
ميناء دمياط

ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، وغادرت 8 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة. 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طنا، تشمل 3400 طن رمل، و5830 طن يوريا، و13084 طن ملح صب، و1000 طن مولاس، و2000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طنا، تشمل 11570 طن خردة، و16900 طن ذرة، و2100 طن زيت طعام، و12077 طن حديد، و200 طن تفاح، و3694 طن فول، و17029 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 482 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 650 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47509 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5525 شاحنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.