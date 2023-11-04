حالة البحر في مطروح اليوم.. خروج مراكب الصيد وانتعاش رحلات اليخوت

تستقر حالة البحر في مطروح، في ظل هدوء الأمواج، على جميع الشواطئ من الإسكندرية شرقاً وحتى السلوم غربا ومروراً بمناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني، مع استمرار تحسن حالة الطقس على مستوى المحافظة، وسطوع الشمس طوال اليوم، وغياب الأمطار.

حالة البحر في مطروح

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن هدوء حالة البحر في مطروح، في ظل استقرار البحر المتوسط، مما يسمح بالصيد للمراكب والافراد.

خروج مراكب الصيد

وحول حالة البحر في مطروح، قال نصرالله تماوى الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح، لـ«الوطن»، إن البحر في أجمل حالاته، اليوم السبت، وشهد ميناء الصيد بمطروح خروج عشرات مراكب الصيد في سروح صيد على سواحل مطروح الممتدة بطول 455 كيلو متر حتى حدود المياه الإقليمية في ليبيا المياه الدولية، وهذه الأيام تشتهر بها موسم صيد سمك البحر الغلانفيش والوقار والدنيس والبطاطا والأسد والخضر، والكابوريا والجمبري وهي من أجود أنواع الأسماك الغنية بالفسفور.

رحلات اليخوت في البحر

وأوضح أشرف فؤاد مدير شركة رحلات سياحية في مرسى مطروح لـ«الوطن»، أن هذه الأيام مع هدوء حالة البحر في مطروح، تنتعش بها رحلات اليخوت على مدار الأسبوع في البحر والتي يقبل عليها الأسر وطلاب الجامعات، للاستمتاع بجمال البحر، والمناظر الطبيعية الخلابة في رحلة تستغرق ما بين ساعتين وحتى ثلاث ساعات، تنطلق من ميناء مطروح الشرقي وميناء العراوة، وتجوب العديد من شواطئ البحر، بداية من شاطئ روميل، والباسنت والليدو والبوسيت، ومنه إلى شواطئ كليوباترا والغرام والوقوف في أماكن داخل البحر للسباحة باستخدام الأدوات الواقية من الغرق، والتقاط الصور التذكارية وتناول الوجبات والمشروبات، ورؤية أجمل مشاهد للبحر والاستمتاع بغروب الشمس.