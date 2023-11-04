هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا: أمطار رعدية تضرب المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد في مصر، إذ يتوقع الخبراء أنّ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد الشمالية غدا الأحد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيفًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، إذ تنتشر الشبورة المائية بكثافة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.