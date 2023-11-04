«الصحة الفلسطينية»: 9488 شهيدا بينهم 3900 طفل منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 9488 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بينهم 3900 طفل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وصرح متحدث الأونروا في الضفة الغربية بأن إسرائيل استهدفت 47 مرفقا تابعين للأونروا منذ العدوان على غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وأضاف متحدث الأونروا في الضفة الغربية، أن إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنوني»، ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع، وقال: «سجلنا نزوح 695 ألف نازح من قطاع غزة إلى المؤسسات التابعة للأونروا، ونواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات».