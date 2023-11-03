«الصحة الفلسطينية»: سيارات الجرحى كانت تتجه أمام العالم للجنوب والاحتلال اعترف بقصفها

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه عندما تم استهداف وارتكاب مجزرة مستشفى المعمداني، حاول الإحتلال الإسرائيلي إلصاقها بأحد الفصائل الفلسطينية، ولكن وسائل الإعلام الدولية التي باشرت التحقيق فور المجزرة شككت فى رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي له، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يقر الآن بارتكاب جرائمه، ولكنه يبررها بادعاءاته المستمرة بأنها أيضًا لمسلحين فلسطينين، كما حدث فى حادثة قافلة سيارات الجرحى.

كانت هناك موافقة لاستقبال عدد من الجرحى في مستشفيات مصر

وتابع: «قافلة سيارات الجرحى كانت متجهة أمام سمع العالم وبصره من مجمع الشفاء الطبي إلى جنوب قطاع غزة، حيث كانت هناك موافقة لاستقبال عدد من الجرحى في مستشفيات مصر، وأعلنا ذلك في مؤتمر صحفي، وكان هناك حضور صحفي واسع لتحريك سيارات الإسعاف الساعة الرابعة، وقمنا بإبلاغ الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتماشينا وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة».

الطائرات الاستطلاعية لم تفارق سماء مجمع الشفاء الطبي

وأكمل: «كانت هذة القافلة أمام وسائل الإعلام وحضورها الواسع، والتي لاحظت ما في داخل سيارات الإسعاف من جرحى ومسعفين ومرافقين، وكذلك الطائرات الاستطلاعية التي لم تفارق سماء مجمع الشفاء الطبي، أو أي نقطة في سماء قطاع غزة، والتي تابعت تحرك القافلة لحظة بلحظة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف باستهدافه القافلة، لكنه ادعى أن إحدى هذه السيارات كان بها مقاومون فلسطينيون».