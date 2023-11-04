تكلفة حج القرعة 2024.. اعرف كيفية التحصيل بعد الفوز بها

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق التقديم في قرعة الحج 2024، إذ أعلنت وزارة الداخلية سابقا عن بدء قبول طلبات التقدم لآداء فريضة الحج لعام 1445 هـ، و2024 م، التي بدأ التقديم بها السبت 21 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى الاثنين 6 نوفمبر الجاري، ما جعل الكثير من الراغبين في التقديم، يهتمون بمعرفة تكلفة حج القرعة 2024، وكيف يتم تحصيلها.

كيفية التقديم في حج القرعة 2024

حددت وزارة الداخلية كيفية تحصيل تكلفة حج القرعة 2024، وكيفية التقديم بها، التي تكون في مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

تكلفة حج القرعة 2024.. كيف يتم التحصيل؟

- يبدأ سداد كامل تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك الوطنية «الأهلى، مصر والقاهرة بمكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية فــور إخـطار مديريات الأمن بميعاد فترة السداد عقب إجراء القرعة.

- يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج شاملة قـيمة تذكرة السفر بالطائرة لكل فائز على حدا، فيما عدا حالات المرافق الوجوبى لمُقدم الطلب، حيث يتم الســداد لهما سـوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى الساريتين الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى.

- تلتزم أقـسام ومراكز الشرطة بكل مُديرية أمن باستلام صورة من إيصال السداد من كل فائز مُسدد لتكاليف الحج، ويُراعى مُراجعة الإيصال مُراجعة دقيقة، للتأكد من أن سداد تكاليف الحج جرى على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، وليس على أى حساب آخر بجهات السداد المُشار إليها، على أن تُوافى الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة مـن إيـصال السداد الخاص بكل مُسدِد مُرتب ومُرقم بنفس رقم السداد على البوابة.

- يُعتبر عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة لذلك بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق فى هذا الـشأن قواعد التنازل العامة السابق الإشارة إليها، ويلتزم رئيس قسم الحج بالمديرية عقب إنتهاء فترة سداد تكاليف الحج بإخطار الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ببيان إجمالى تفصيلي بالمسـددين وغير المُسددين، والمُقرر تصعيدهم من الفائزين بالقرعة الاحتياطية، وذلك عقب طباعة الكشوف من البوابة المصرية الموحدة للحج ومُراجعتها واعتمادها من اللواء مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية.