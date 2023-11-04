وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية لمواجهة أي أزمة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليه، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل للمحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الحفاظ على المعدات

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

رفع درجة الاستعداد

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعداداً لأي طارئ.