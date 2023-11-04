جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية.. ساعة واحدة يوميا

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية بعد إعلان شركات التوزيع تخفيف مدة قطع الكهرباء لساعة واحدة بدلا من ساعتين.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية

وحددت رئاسة الوزراء جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين، إذ جري صدور قرار رسمي بتخفيف مدة القطع في مختلف المناطق بمحافظة الدقهلية لمدة ساعة وليس ساعتين، وجرى تطبيق القرار منذ يوم الجمعة 3 نوفمبر.

وجاء جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية والتي تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 12 منتصف الليل كالتالي:

- في مناطق من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1 ظهرا

- في مناطق مركز محلة دمنة: شرق محلة دمنة.

- مركز المنصورة: منها قرية منية سندوب وتلبانه وميت علي والبقلية وكوم الديربي وشاوة.

- مدينة دكرنس: قرية ميت مجاهد وحي المضرب وأشمون الرمان.

- مركز السنبلاوين: قرية الأورمان

قطع الكهرباء من الساعة 1 إلى 2 مساء بالدقهلية

- مدينة المنصورة: داخل مساكن الجلاء، والمشاية وحي غرب المنصورة، ومنشية المصطفى وشارع الأتوبيس، وجزء من «عزبة الشال، وشارع عبد السلام عارف».

- مركز الساتموني: قرية ديل البحر، و25 الحفير، والجزيرة، والنيل.

- مركز أجا: غرب نوسا الغيط، وشرق نوسا الغيط، وقرية «شبراويش، وكفر المندرة، وشيوة».

- مركز المطرية: قرية الطوابرة والعصافرة، والحوته، والضهير.

- مركز طلخا: قرية كتامة وكفر دميرة، وبطرة وبساط، وديسط، وجاد الحق.

- مركز بلقاس: قرية عمار، والدمايرة، والترزي، والسماحية.

قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 3 مساء

- في بعض مناطق مركز المنصورة، منها أويش الحجر، وميت بدر، وميت خميس، وكفر شهاب، وسلكا.

- مركز طلخا: قرية ميت الكرما، وجرجر.

- مركز المنزلة: قرية المواجد، وأبو الأخضر، وعزب السنارة، والبصراط.

- مركز ميت سلسيل: الاتحاد، والبجلات، وكفر علام، والجوابر.

- مركز بلقاس: قرية أشمون الجديدة.

- مركز دكرنس: ميت طريف

- مركز شربين: قرية الوكالة

- مركز الساتموني: قرية الجبل

قطع الكهرباء من الساعة 3 إلى 4

- بعض مناطق مركز الساتموني

- بعض مناطق مركز نبروة

- بعض مناطق مركز طلخا

- بعض مناطق مركز تمي الأمديد

قطع الكهرباء من الساعة 4 إلى 5 مساء

- بعض مناطق مركز «المنصورة، والسنبلاوين، وبلقاس، وشربين، وميت غمر، وشربين، والمنزلة».

قطع الكهرباء من الساعة 5 إلى 6 مساء

- في بعض مناطق مركز أجا.

- بعض المناطق في مركز السنبلاوين

- بعض المناطق في مركز ميت غمر

- بعض المناطق في منية النصر

- بعض المناطق في طلخا

- بعض المناطق في مركز نبروة

التواصل مع شركة الكهرباء بالدقهلية

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء رقم خط ساخن من أجل التواصل مع المواطنين وتقديم الشكاوي الخاصة بالمواطنين من خلال هذا الرقم 01097217682.