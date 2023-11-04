مسئولة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية للمدنيين بغزة

اتهمت سيلفيا يعقوب مسئولة مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.

اتهمت بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ودعم الاحتلال

واتهمت «يعقوب» بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ودعم الاحتلال مشيرة إلى أن دعم إدارة بايدن القوي لدولة الاحتلال سيضر بجهود إعادة انتخابها في عام 2024.

في تغريدات متعددة عبر حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» قبل أن تغلقه على متابعيها ونقلها موقع «واشنطن فري بيكون» اتهمت الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وانتقدت المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، كما اتهمت إدارة بايدن بإثارة الإسلاموفوبيا من خلال موقفها المؤيد لدوة الاحتلال.

ورداً على تغريدة من بايدن يدعو فيها إلى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، كتبت يعقوب يوم الخميس: «أنت تقدم مساعدة عسكرية أكبر بكثير للحكومة التي تهاجم سكان غزة الأبرياء بشكل عشوائي.. أنت متواطئ في الإبادة الجماعية».

انتقدت الدعم المطلق لنتنياهو ودعم الإبادة الجماعية

واتهمت في رسالة أخرى بايدن بدعم الإبادة الجماعية من خلال تقديم الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلة لبايدن على موقع إكس «مرحبًا .. طالما واصلت إظهار الدعم المطلق لبيبي -تقصد نتنياهو- دون خطوط حمراء واضحة وقابلة للتنفيذ أو دعوات لوقف إطلاق النار، فإنك تواصل دعم الإبادة الجماعية» مضيفة «لقد أدى خطابكم ونهجكم منذ اليوم الأول إلى مقتل الآلاف.. أيديكم ملطخة بالكثير من الدماء».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت يعقوب إن جيش الاحتلال قصف مخيمًا للاجئين وذلك تعليقًا على تغريدة من بايدن تروج لشحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي رسالة أخرى حديثة، انتقدت يعقوب واشنطن لعدم دعمها تحقيق الأمم المتحدة الجاري في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة، ولا تحظى هذه التحقيقات بدعم الولايات المتحدة التي تعتبرها محاولة أحادية الجانب لتشويه صورة إسرائيل.

قررت إرسال برقية معارضة رسمية

أضافة إلى ذلك قررت يعقوب إرسال برقية معارضة - شكل من أشكال الاعتراض الرسمي لموظفي الخارجية الأمريكية - للرئيس الأمريكي تعترض خلالها على سياساته في الشرق الأوسط والتعامل مع العدوان في غزة وأرسلتها لزملائها بالخارجية الأمريكية من أجل جمع التوقيعات عليها، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وسيلفيا يعقوب دبلوماسية أمريكية من أصول مصرية وحاصلة على درجة الماجستير ويعمل والدها كطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية ووالدتها لديها بيت أزياء ولديها شقيق وعملت في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016 وكانت زميلة في مؤسسة أوباما.