مصادر بـ«قصر العيني»: أرسلنا أطقم طبية إضافية لمستشفيات سيناء

كشفت مصادر في مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، تفاصيل المشاركة والاستعداد لاستقبال مصابي غزة، قائلا: «حتى الآن لم نستقبل أي مصابين بمستشفيات قصر العيني وجاهزون لأي طوارئ، لكن أرسلنا أطقم طبية إضافية لسيناء، لأن إحنا اللي بنغطي مستشفيات سيناء».

مستشفيات قصر العيني

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، مزودة بكل الإمكانيات من الموادر البشرية والأجهزة، بما يسهم في تقديم الخدمة العلاجية المتميزة للمرضى بمختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية، والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًّا عاجلاً، مع تجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصري.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لمنشور وتقرير صادر عنه، على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية والمُستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، مع زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، وتجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني اللازم.