مدير «العربي للدراسات» يوضح أسباب رفض الاحتلال لحل الدولتين وعرقلته

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إنَّ دولة الاحتلال ترفض حل الدولتين وعرقلته، لأنها تأبى إلا أن تكون مهيمنة على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية بالكامل، ولأن هذا الحل ينهي الجدلية العسكرية ما يضر بمصالح قادتها.

«إسماعيل»: عملية السلام في الشرق الأوسط لم تشهد حراكاً حقيقياً بعد «أوسلو»

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه حتى مع أي هدنة أو مبادرة سياسية وآخرها اتفاق أوسلو في عام 1993، كان هناك نوع من الأريحية فيما يتعلق بمسألة «حل الدولتين»، ولكن لم يحدث أي حراك بعد «أوسلو» يتعلق في عملية السلام في الشرق الأوسط.

الإدارات الأمريكية المتعاقبة وغياب دورها في التنسيق لعملية السلام

وتابع مدير المركز العربي للدراسات، أنَّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد بيل كلينتون وحتى تاريخنا هذا، لم تقم بأي دور حقيقي فيما يتعلق بعملية السلام والقضية الفلسطينية، سواء بوش الابن أو «أوباما» أو ترامب أو جو بايدن.