وزير الصحة: المصابون القادمون من قطاع غزة يمرون بأزمة نفسية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الكثير من المصابين القادمين من قطاع غزة يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يعيشونها، مضيفًا أنه منذ وصول المريض يتم فرز الحالات من اللحظة الأولى، ثم يتم نقل المرضى طبقا للحالة للمستشفى التي تتوافر بها الإمكانيات والكوادر الطبية للتعامل معها.

وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، عقد اليوم السبت، أن هناك حالة حروق بنسبة 70%، يتم إجراء إسعافات أولية لهم في شمال سيناء أولا، ثم ينقل فورا للمستشفيات المتخصصة بأقسام الحروق المختلفة، سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، والتعامل بالفرز والتشخيص ثم مرحلة الإجراءات.