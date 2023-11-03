«حماة الوطن» بالمنيا يعقد لقاءات جماهيرية للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقدت أمانة التواصل الجماهيري بحزب حماة الوطن في محافظة المنيا لقاء جماهيريا مع المواطنين فى قرية طهنا الجبل بشرق النيل في مركز المنيا، لسماع مشاكلهم ومتطلباتهم وحثهم على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الوصول لكل القواعد الشعبية بالقرى

وأكد اللواء هشام بشر أمين عام حزب حماة الوطن في محافظة المنيا، أن أمانة التواصل الجماهيري برئاسة سلامة أبو سمرة، تسعى للوصول لكل القواعد الشعبية في القرى والنجوع لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية لنكون حلقة الوصل بين المواطن والمسؤولين لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين.

التواجد وسط الأهالي في القرى

وقال عمرو طه أمين حزب حماة الوطن بمركز المنيا، إن دور الوحدات الحزبية هي التواجد وسط الأهالي فى القرى والنجوع بحيث يكون مقر الوحدة الحزبية أقرب لكل الأهالي حيث يتوجهون له لتقديم طلبات لأي خدمات عامة لكي يقوم أمين الوحدة بتوصيل صوتهم لقيادات الحزب بالمحافظة والمركزية.

وجاء اللقاء الجماهيري بقرية طهنا الجبل على هامش فتتاح الوحدة الحزبية الجديدة بحضور اللواء هشام بشر أمين المحافظة أمناء أمانات التواصل الجماهيري والإعلام والعضوية، ورئيس لجنة العمل الأهلي وتنمية المجتمع وأمين مركز المنيا.