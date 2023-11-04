استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت

أعلنت الشعبة العامة للذهب وبورصة الذهب عن استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة، خلال منتصف التعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2565 جنيهاً.

وشهدت أسواق الذهب تذبذباً في الأسعار ما بين الصعود والهبوط المتبادل في بداية التعاملات الصباحية اليوم، وتراوح المؤشر بين الصعود والهبوط بمقدار 30 جنيهاً، دون أن يتخطى السعر حاجز 2600 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023 في منتصف التعاملات، بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في محلات الصاغة، يضاف إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمستهلك، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2931 جنيهًا للشراء، و2908 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2565 جنيها للشراء، بينما سجل 2545 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2199 جنيهًا للشراء، و2182 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، عيار 14 نحو 17100 جنيه للشراء، و1696 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف و520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة 1993 دولاراً في الأسواق العالمية.