تراجع كبير في سعر الذهب بالتعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023، تراجعا في الأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها، ليكون بذلك تراجع 10 جنيهات عن أسعار منتصف التعاملات التي كانت 2595 جنيهًا، وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 2585 جنيها للشراء، و2565 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً نحو 2954 جنيها للشراء، و2931 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2216 جنيها للشراء، و2199 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1723 جنيها للشراء، و1709 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و680 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأونصة في الأسواق العالمية، عند مستوى 2005.67 دولار في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أن هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وذلك مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.