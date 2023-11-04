مستوطنون متطرفون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

واصلت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية، اليوم السبت، وفي حماية قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بمداهمة منازل عدد من المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن رئيس مجلس قروي «خربة يرزا»، مخلص مساعيد، بأن ما يزيد على 20 مستعمرا مسلحا، هاجموا الخربة، وقاموا باقتحام بعض المنازل، وتفتيشها وسط تهديد وترهيب السكان.

انتهاكات واسعة من المستعمرين

وتشهد عدة مناطق في الأغوار الشمالية انتهاكات واسعة من المستعمرين ومجلس المستعمرات، منذ مساء أمس الجمعة، حيث اقتحمت جماعة مسلحة من المستوطنين المتطرفين، برفقة قوات الاحتلال، «خربة الحمة»، وشرعوا بتدقيق البطاقات الشخصية للمواطنين، وتفتيش هواتفهم المحمولة، إضافة إلى تصوير منشآتهم، إضافة لاقتحام منطقة «نبع غزال»، والتدقيق أيضاً في بطاقات المواطنين وهواتفهم، وفي ساعات الليل، اقتحمت مجموعة تابعة لـ«مجلس المستعمرات» منطقة «احمير» في الفارسية، بغرض التدقيق في البطاقات والهواتف المحمولة.

وتواصلت الاعتداءات حتى صباح اليوم السبت، حيث قامت مجموعة من المستعمرين بمهاجمة الرعاة شرق «عين الحلوة»، في حماية جنود الاحتلال، الذين قاموا باحتجاز الرعاة، علماً أن المستعمرين قاموا ليلاً بوضع بوابة حديدية على المدخل الشرقي لقرية «عين الحلوة» لمنع دخول أو خروج المواطنين الفلسطينيين.

إغلاق حاجز «تياسير» العسكري شرق طوباس

تتزامن كل هذه الاعتداءات والانتهاكات مع قيام قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، بإغلاق حاجز «تياسير» العسكري شرق طوباس، والمؤدي إلى الأغوار في كلا الاتجاهين.

وتشهد مختلف مناطق الأغوار الشمالية انتهاكات يومية متصاعدة من قبل المستعمرين ومجموعات تابعة لمجلس المستعمرات، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.