الإعلان عن مواعيد تخفيف الأحمال في المحافظات بعد تقليصها لساعة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، بدء شركات توزيع الكهرباء التسع بالمحافظات في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار بجميع المناطق الواقعة بنطاق عملها بالمحافظات لمدة ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين بالتنسيق مع مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء.

مدة تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن السبب في لجوء شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال إلى ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين هو الانخفاض في درجات الحرارة وتوافر الوقود اللازم بمحطات التوليد.

جدول تخفيف الأحمال بشمال القاهرة

أوضح المصدر إلى أنه وفقًا لجدول تخفيف أحمال الكهرباء سيتم التخفيف عن أحياء السلام بشرق القاهرة لمدة ساعة بدءًا من الساعة العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة مساء اليوم عن المناطق كالتالي «مساكن المحروسة 2 - المساكن غير الآمنة بطريق بلبيس - مساكن المحروسة 1 - شارع حسن فايق - الحي التاسع - شارع المستقبل بإسكان المستقبل - الملاحة الجوية - تقسيم المنتخب - المحمودية 1000 النهضة - مساكن القاهرة 1000 بالنهضة - مساكن العبد 1300».

جدول تخفيف الأحمال بشبرا والزاوية

وأشار إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ستقوم بتخفيف الأحمال وقطع التيار في عدد من مناطق بشبرا والزاوية لمدة ساعة من السابعة حتى الثامنة مساء اليوم كالآتي «شارع طوسون - شارع يوسف جاد - شارع شبرا - شارع الترعة - شارع الكرجي بشبرا مصر - شارع العمرة الجسيمة - شارع الشركات - شارع محمود يوسف بالشرابية - جزء من شارع عبد الحميد المأزون بالزاوية» إضافة إلي عدد من مناطق بعين شمس لمدة ساعة من السابعة حتى الثامنة مساء اليوم كالآتي «عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية - شارع مصطفى حافظ بعين شمس الشرقية - شارع عمان - شارع محمد إمام - شارع عين شمس - عرب جسر السويس».

أماكن تخفيف الأحمال بالجيزة

وكشف أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستقوم بتخفيف الأحمال في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة لمدة ساعة ببولاق الدكرور وفيصل بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى العاشرة مساء نفس اليوم منها في فيصل «التلات طوابق بجوار مركز شباب كعبيش - آخر شارع كعبيش المريوطية - شارع الهنا من شارع كعبيش - شارع محمد فيصل الطوابق - شارع حسن محمد» وفي بولاق الدكرور « شارع 10 من شارع زنين - الطريق الأبيض أمام محطة محولات المعتمدية».

جدول تخفيف الأحمال بالاسكندرية

قال إن شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ستقوم بتخفيف الأحمال في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بدء من الساعة 6.30 دقيقة مساء اليوم حتي الساعة 8.10 مساء في شارع الملاحة بجوار مدينة الخراط وأسواق فتح الله والوزير البلد والجزيرة الخضراء والمعنوية البلد بالمنامة والهدايا وسيدي بشر الترام من اول خالد ابن الوليد وسكان استيفاتو ومحطة ترام جانا كيليس بشرق إضافة إلي مناطق سيدي جابر ومسرح السلام ومنطقة كيلوباترا وسبورتنج بوسط و مناطق اول شارع الثانوية الرئيسي وجزء من مناطق سكنية بالعامرية في غرب

أماكن تخفيف الأحمال بالغربية

وأشار إلي أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ستقوم بتخفيف الأحمال اليوم عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بمحافظة الغربية بدء من الساعة الرابعة وحتي الخامسة عصر اليوم لمدة ساعة واحدة كالتالي بالإيمان والبحر والمحكمة والمركز القديم بتفتيش إضافة إلي محلة روح وتوابعها بطنطا والمعيشة الجديدة والسلع بنات وقري الكمالية والعزيزية والتوابع لها

جدول تخفيف الأحمال بكفر الشيخ

قال انه سيتم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في عدد من المناطق بمحافظة كفر الشيخ التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بدء من الساعة الثامنة وحتي التاسعة من مساء اليوم بمناطق وسط البلد وجلجمون وحي الشريف ومنطقة مركز شباب دمنهور بسوق وقري القرض والشمالي ونصف مدينة مسير بمركز كفر الشيخ

أماكن تخفيف الأحمال ببني سويف

أوضح أن شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ستقوم بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال في عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظة بني سويف بدء من الساعة الرابعة وحتي الخامسة مساء اليوم في قري زاوية المصلوب والاسيوطي وأبو وسط وبريد وأبو سيف راضي بالوسطي وبعدين والثانوية وإشارات السكة الحديد والطريق السريع قبلي وبحري يناير إضافة إلي السويقة والمغاربة وميدوم وعزب اطوب وسليمان وهبة والحكومة بالواسطة.

جدول تخفيف الأحمال في اسوان

أشار إلي ان شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ستقوم بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال في عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظة اسوان بدء من الساعة الثانية ظهرا حتي الساعة الثالثة ولمدة ساعة واحدة بمناطق كوبري الصدرية وكوبري أسامة من الناحية الشرقية والسماد مغامرات التطبيقين والصداقة القديمة بأسوان إضافة إلي منطقة الغابة وأبو الريش والسادات بمدينة دراو مع تخفيف الأحمال بمناطق قري العضايمة بوشعيب بحاجة المساوية وعزبة الفاو والكثير والسريب بالسباعية