جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية.. ساعة يوميا (صور)

أعلنت شركة جنوب الدلتا للكهرباء، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية، وعودة تخفيف الأحمال مرة أخرى على قرى ومراكز ومدن محافظة الغربية لمدة ساعة، وفقاً للجدول المعلن من قبل في شهر أغسطس الماضي.

وكشف مصدر مسؤول في شركة جنوب الدلتا للكهرباء، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات اليوم السبت لمركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء بالعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

وأوضح المصدر، أن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية، يتم تنفيذه بدءا من الساعة الثانية عشرة في محافظة الغربية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وفقا لجداول يتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

ويتضمن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية، تقسيم مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إلى 12 مجموعة، وكل مجموعة تتضن عدة قرى ومدن ومراكز، ووفقاً للخطة يتم انقطاع التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمدة ساعة زمنية واحدة.

خريطة تخفيف احمال الكهرباء في محافظة الغربية

وتنشر «الوطن» جداول خطة تخفيف أحمال كهرباء والتي يتم بدء تنفيذها من غد الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرا، وهي كالتالي: