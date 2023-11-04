جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف.. ساعة يوميا (صور)

حددت شركة الكهرباء، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف، لتصبح ساعتين، وذلك بالتبادل بين المراكز والقرى التابعة للمحافظة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها بالعام الماضي، مما يسبب ضغطا على محطات الكهرباء والمولدات.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف

وجاء تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف يوميا لمدة ساعة واحدة، بالتبادل بين القرى والمراكز، مع إخطار المواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف، حيث تم إضافة ساعة إضافية على نفس المواعيد السابقة التي جرى الإعلان عنها خلال شهر اغسطس الماضي.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف ومدة الإنقطاع

ويستمر العمل وفقًا لجدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف، ساعتين حتى عودة درجات الحرارة لمعدلات مناسبة، مما لا يسبب ضغطا على شبكات الكهرباء، في ظل إخطار المواطنين أولا بأول بمواعيد الانقطاع.

الخط الساخن بكهرباء بني سويف

وأوضح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أنه جرى تكليف رؤساء المدن والمراكز بتنفيذ جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف، بكل منطقة وذلك بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع وأنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال الصعيد لتوزيع الكهرباء على رقم الخط الساخن.