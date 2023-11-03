أبرزها القمح والفول.. انخفاض أسعار الحبوب والبقوليات في الأسواق

نشرت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار عددا كبيرا من الحبوب والبقوليات في الأسواق المصرية، وذلك وفق أخر تحديث للبوابة حيال الأسعار المعلنة للمنتجات في الأسواق.

انخفاض سعر الفول السائب 2.31 جنيه للكيلو

وأفادت بوابة الأسعار بـ انخفاض أسعار الفول الصحيح السائب للكيلو بمقدار 2.31 جنيه للكيلو، حتى بات يباع حاليا بسعر 39 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ5.57%، بينما تراجعت أسعار شيكارة الذرة الصفراء بواقع 3 جنيهات للكيلو في الشيكارة، حتى باتت تباع بسعر 705 جنيه للشيكارة، ووصلت نسبة الانخفاض لـ0.34%.

أما أسعار السمسم الأبيض، فقد انخفضت بمقدار 23 جنيها دفعة واحدة للكيلو، حتى بات يباع بسعر 126 جنيها، بينما بلغت قيمة الانخفاض 15.35%.

انخفاض كبير على طن القمح المحلي

أما الانخفاض الكبير فقد طرأ على سعر طن القمح الصلب المحلي، والذي بات يباع بسعر 9604 جنيها للطن، بانخفاض وصل لـ1369 جنيها في الطن الواحد، وبلغت قيمة الانخفاض ما مقداره 12.48% عما كان السعر عليه قبيل تحديث الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء.