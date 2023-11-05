أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-11-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2334 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

وفسر الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، زيادة الطلب على أسعار الأسمنت بوجود تسهيلات من قبل الحكومة خاصة بتراخيص البناء، ما ساهم في حدوث رواج في النشاط العقاري خلال الأسابيع الماضية، وقابل ذلك ضخ كميات كبيرة من المصانع لاحتواء زيادة الطلب.

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأحد5-11- 2023، وفقًا للمعلن من بوابة الحكومة والمصانع والشركات، وهي كالتالي.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2290 جنيها.

- أسمنت السهم 2100 جنيها.

- أسمنت الفهد 2105 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2100 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- وسجل سعر الأسمنت المسلح 2190 جنيها.

- جنوب الوادي 2150 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2155 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2195 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها.

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.

- أسمنت حلوان 2150 جنيها.

- العسكري بني سويف 2050 جنيها.

- أسمنت المنيا 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2180 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت البرج 1980 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1990 جنيها.

- أسمنت أسوان 2095 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2090 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2090 جنيها.

- أسمنت الماكس 2070 جنيها.

- أسمنت النهضة 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1980 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1990 جنيها.