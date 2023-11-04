أسعار الأسمنت اليوم السبت 4-11-2023.. الطن ينخفض 50 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الأسمنت اليوم السبت 4-11-2023 في المصانع، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2260 جنيها، محققا نسبة انخفاض بلغت 50 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، التي بلغت قيمة الطن 2313 جنيهًا.

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 4-11- 2023، وفقًا للمعلن من بوابة الحكومة والمصانع والشركات التي تنتج الأسمنت المسلح أو الأسمنت الذي يُستخدم في أعمال التشطيب الخاصة بالمساكن.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2295 جنيها.

- أسمنت السهم 2180 جنيها.

- أسمنت الفهد 2195 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2150 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2190 جنيها.

- جنوب الوادي 2150 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2155 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2195 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.

- أسمنت حلوان 2150 جنيها.

- العسكري بني سويف 2050 جنيها.

- أسمنت المنيا 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2180 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 2050 جنيها.

- أسمنت النهضة 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1980 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1990 جنيها.

- أسمنت البرج 1990 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1890 جنيها.

- أسمنت أسوان 2095 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2070 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2080 جنيها.