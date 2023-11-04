«المصرية لحقوق الإنسان»: محاكمة إسرائيل تحتاج توحيد الضمائر الحية بالعالم

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رغم أن الحكومات في الغرب والولايات المتحدة تدعم الجيش الإسرائيلي دعما مطلقا، إلا أن الشعوب تعاطفت بشكل كبير، وربما يكون حساب قادة إسرائيل، من خلال الانتخابات المقبلة، واللجان التي ستحقق مع الحكومة المتطرفة في الوقت الراهن.

ملاحقة جرائم اسرائيل بشكل قضائي

لفت «شيحة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة، يحتاج إلى اتحاد الضمائر الحية حول العالم، والعمل معا على ملاحقتها بشكل قضائي في كل الجهات المعنية والمحاكم الاقليمية أو المحلية، لربما أن يجري تنفيذها كما جرى من قبل في بعض المحاكمات، موضحا: «أن إسرائيل ضربت بكل القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية، عرض الحائط».

وأشار إلى زيارة المدعي العام للمحكمة الدولة الجنائية لمصر، وأن تصريحاته من أمام معبر رفح كانت محل تقدير، مؤكدا أن من صلاحياته وفقا لقانون المحكمة، أنه في حال وصل لعلمه كل ما يجري على الهواء، أن يبدأ في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في مجريات الأمور، ولكن هذا الأمر لم يتم، فيما يدل على ازدواجية المعايير المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

أهمية الاتجاه للمحكمة الجنائية الدولية

وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان على أهمية الاتجاه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لجأت له السلطة الفلسطينية بالفعل وعدد من المتهمين بشؤون حقوق الإنسان حول العالم، لكن لم يتم الفصل حتى الان في كافة المذكرات التي تم رفعها إلى المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.