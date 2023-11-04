سياح من إيطاليا وتايوان يلتقطون صورا تذكارية أمام مقابر بني حسن بالمنيا

حرص عدد من السياح الوافدين من دولتي إيطاليا وتايوان على التقاط صور تذكارية أمام السلالم المؤدية إلى المقابر الفرعونية بقرية بني حسن في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

الكشف عن آثار جديدة ومزايا سياحية فريدة

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السياح من مختلف الدول يتوافدون على المناطق الأثرية بالمحافظة في هذا الموسم نظراً للكشف عن آثار جديدة وللمزايا السياحية الفريدة التي تتميز بها المنيا، والتي جعلتها تحتل المركز الثالث في الجذب السياحي بعد الجيزة والأقصر، حيث تضم المنيا آثاراً تمتد عبر مختلف الحقب التاريخية.

وقال المحافظ، إن الوفود الأجنبية تستمر في زيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، وأن مناطق بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة استقبلت سياحاً من دولتي إيطاليا وتايوان، وأنه وجه بتذليل كل العقبات أمام الزائرين، وإنشاء أجواء مناسبة للاستمتاع بالآثار الكثيرة.

مناطق أثرية في المنيا

وتضم محافظة المنيا على العديد من المناطق الأثرية مثل آثار الأشمونين التي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تبعد 20 كم جنوب مدينة المنيا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية التي تبعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تبعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تشمل أحد محطات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، التي تقع على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية.